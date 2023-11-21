***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"20.03.2019 tarihli "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin" konulu KAP Bildiriminde , "2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu" ekinde yer alan 2018 yılı Hazirun Cetveli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kapsamında revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219185BIST