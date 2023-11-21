***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2023 17:29
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"20.03.2019 tarihli "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin" konulu KAP Bildiriminde , "2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu" ekinde yer alan 2018 yılı Hazirun Cetveli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kapsamında revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219185
BIST
'
18:008.047
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 100,25
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.047
18:0028,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0529
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
18:0031,4852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0181
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
18:001.851,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 25,01
|Açılış
|: 1.851,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.858,87
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GARFA
|80,85
|25.029.202
|% 10,00
|
|MARKA
|33,00
|4.604.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|84,15
|25.249.499
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|5.526.060
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.619,00
|30.098.792
|% 9,99
|
|SODSN
|106,20
|4.575.997
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|15.533.750
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|7.702.520
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|43.468.024
|% -9,99
|
|BALAT
|30,80
|7.849.250
|% -9,73
|
|THYAO
|268,50
|18.599.165.112
|% 5,40
|
|MIATK
|47,40
|5.232.196.712
|% -7,06
|
|EREGL
|41,10
|4.427.542.087
|% 3,79
|
|ASELS
|46,46
|3.569.004.907
|% 4,17
|
|TUPRS
|154,50
|3.552.718.627
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,38
|284.759.267
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|1.040.160.881
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,62
|1.453.996.341
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,53
|1.278.968.565
|% 4,15
|
|ODAS
|11,86
|1.757.806.828
|% 5,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7746
|28,7922
|% 0,18
|
|Euro
|31,4700
|31,4852
|% 0,06
|
|Sterlin
|35,9769
|36,1573
|% 0,43
|
|Frank
|32,4693
|32,6648
|% 0,42
|
|Riyal
|7,6506
|7,6889
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|940,53
|941,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,69
|1.087,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,66
|2.000,92
|% 0,66
|