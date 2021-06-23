***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 14:10
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BEKİR ŞASA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Hemel A.Ş.-Yol Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 41.29 Bağımsız Üye Değil Yok
MUSTAFA TURGUT DALAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öğretmen İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dalaman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 7.09 Bağımsız Üye Değil Yok
SİNAN SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dalaman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0.01 Bağımsız Üye Değil Yok
AZİZ ŞASA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yok 3.33 Bağımsız Üye Değil Yok
SAFİYE AYLİN ŞASA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yol Yapı A.Ş. - Hemel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 3 Bağımsız Üye Değil Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943743
BIST
15:071.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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En Düşük
1.401
15:078,6614
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,6500
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|Önceki Kapanış
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8,6768
En Düşük
8,5973
15:0710,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0262
|Açılış
|: 10,3150
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|Önceki Kapanış
|: 10,3250
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10,3603
En Düşük
10,2595
15:07496,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 496,05
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
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496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler15:07
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.890.120
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|71.556.294
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.845.992
|% 9,96
|
|RTALB
|20,02
|90.972.561
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|37.212.816
|% -6,29
|
|BOBET
|5,30
|73.134.804
|% -6,19
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,55
|778.711.045
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,11
|704.410.068
|% -1,86
|
|GARAN
|8,23
|671.877.629
|% -1,08
|
|HALKB
|5,30
|578.412.510
|% 0,57
|
|KOZAL
|122,10
|493.867.434
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,11
|704.410.068
|% -1,86
|
|HALKB
|5,30
|578.412.510
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,18
|232.702.829
|% -0,91
|
|GARAN
|8,23
|671.877.629
|% -1,08
|
|THYAO
|14,55
|778.711.045
|% -1,42
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6573
|8,6614
|% 0,13
|
|Euro
|10,3528
|10,3603
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,0488
|12,1093
|% 0,16
|
|Frank
|9,3829
|9,4395
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2991
|2,3106
|% -0,03
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,40
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.349
|-8,59
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-4,16
|
|Çeyrek
|791
|810
|-2,08
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,60
|
Seans Raporu
15:07
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15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 11 kaybederek (% -0.73 ) 1, 514
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15:20XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 9, 141.00 milyon TL de
-
15:19INFO
Yüzde -27.59 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 858 adet işlem
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15:15XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 9, 067.00 milyon TL de
-
15:15IDGYO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 251 adet işlem