***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHASAN NEŞİRAY MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 14.12.2022 0258 267 15 15 hasan@yongamobilya.comGÖKHAN SERTDEMİR GENEL MÜDÜR 12.07.2012 0258 267 15 15 gsertdemir@yongamobilya.comÖZLEM YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 23.10.2017 0258 267 15 15 ozlem@yongamobilya.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087099BIST