***YSF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.06.2022 17:04
***YSF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [YSF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 04/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
YSF
Yapı Kredi Portföy Dragos Serbest Fon
Yapı Kredi Portföy PY Dragos Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040036
BIST
17:002.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -35,79
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
17:0016,6464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0358
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:0017,4746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0786
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:00973,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,08
|Açılış
|: 973,03
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:58
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.133.199
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.254.910
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|400.984.995
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,56
|32.362.256
|% 9,54
|
|MAKIM
|16,94
|442.572.665
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,65
|65.075.796
|% -9,64
|
|YEOTK
|59,15
|76.186.014
|% -8,86
|
|SELVA
|7,57
|98.013.838
|% -8,24
|
|SEKUR
|14,08
|43.161.763
|% -7,19
|
|THYAO
|47,48
|3.986.716.409
|% -1,17
|
|SISE
|21,24
|1.485.872.323
|% -0,84
|
|EREGL
|27,22
|1.254.869.445
|% -1,23
|
|ASELS
|23,20
|1.142.376.513
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|856.945.573
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,59
|455.506.156
|% -1,15
|
|ODAS
|2,98
|489.149.868
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,41
|658.267.189
|% -1,34
|
|TSKB
|2,06
|293.236.485
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,27
|856.945.573
|% -0,48
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6336
|16,6533
|% -0,17
|
|Euro
|17,4509
|17,4708
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,0917
|20,1924
|% -0,85
|
|Frank
|17,3703
|17,4750
|% 0,12
|
|Riyal
|4,4205
|4,4426
|% -0,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.608
|-17,00
|
|Tam
|6.501
|6.593
|-44,00
|
|Yarım
|3.182
|3.224
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,40
|
Seans Raporu
16:58
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17:12MEGAP
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 420 adet işlem
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17:12MEGAP
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 420 adet işlem
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 71 kaybederek (% -1.39 ) 2, 669
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17:11XU100
Endeks 2, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 25, 285.00 milyon TL de
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17:11LIDFA
Yüzde -9.64 oranında düşüşle 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 008, 306 adet işlem