***YUNSA* *ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.04.2022 09:12
***YUNSA******ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALKA, YUNSA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,6415437 TL Teorik Fiyat: 27,158 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YUNSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,840192 TL Teorik Fiyat: 21,76 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021677
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
0
En Düşük
0
18:0014,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0166
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6570
En Düşük
14,6258
18:0015,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0128
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8233
En Düşük
15,7630
18:00930,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,63
|Açılış
|: 930,50
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALKA
|28,80
|18.833.843
|% 6,04
|
|YUNSA
|22,60
|45.247.097
|% 3,86
|
|GENIL
|17,29
|63.011.189
|% 0,00
|
|ESCAR
|35,26
|12.810.718
|% 0,00
|
|GWIND
|7,32
|43.435.075
|% 0,00
|
|GOZDE
|10,48
|149.599.867
|% 0,00
|
|GEDIK
|8,83
|7.272.824
|% 0,00
|
|JANTS
|90,05
|325.657.733
|% 0,00
|
|ISBIR
|54,95
|2.641.649
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,10
|135.491.777
|% 0,00
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 0,00
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 0,00
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 0,00
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6488
|14,6532
|% 0,11
|
|Euro
|15,7948
|15,8068
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,9954
|19,0906
|% 0,03
|
|Frank
|15,4304
|15,5234
|% -0,01
|
|Riyal
|3,8945
|3,9141
|% 0,25
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-3,04
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,13
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
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17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
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17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem