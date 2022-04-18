***YUNSA* *ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YUNSA******ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALKA, YUNSA19.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALKIM KAGIT ALKA 1,6415437 1,4773893YUNSA YUNSA 0,840192 0,7561728Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021497BIST