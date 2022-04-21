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***YUNSA* *ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

21.04.2022 16:34
***YUNSA* *ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***YUNSA******ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ALKA, YUNSA

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAALKAW91D8 ALKA Nakit Temettü Ödeme 147,73893 164,15437 21/04/2022 TRY
PAY SENEDİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAYUNSA91B5 YUNSA Nakit Temettü Ödeme 75,61728 84,0192 21/04/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022703


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,52 711.710 % 9,97  
IHAAS 21,16 13.944.909 % 9,92  
KLSYN 2,16 65.900.268 % 9,64  
LIDER 19,30 448.229.164 % 7,22  
PGSUS 135,20 772.214.459 % 4,81  
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Sterlin 18,8806 18,9753 % -1,14  
Frank 15,3164 15,4087 % -0,28  
Riyal 3,9181 3,9378 % 0,24  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -19,71  
Altın Gr. 916 917 -5,91  
Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 -0,49  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 -0,19  
B. Petrol 107 107 -1,64  
Seans Raporu 17:59
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