***YUNSA* *ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
21.04.2022 16:34
***YUNSA******ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ALKA, YUNSA
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAALKAW91D8 ALKA Nakit Temettü Ödeme 147,73893 164,15437 21/04/2022 TRY
PAY SENEDİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAYUNSA91B5 YUNSA Nakit Temettü Ödeme 75,61728 84,0192 21/04/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022703
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0513
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0224
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59915,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,73
|Açılış
|: 915,82
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|LIDER
|19,30
|448.229.164
|% 7,22
|
|PGSUS
|135,20
|772.214.459
|% 4,81
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|INVEO
|32,00
|101.582.450
|% -6,98
|
|MERCN
|13,23
|21.200.499
|% -6,17
|
|LIDER
|19,30
|448.229.164
|% 7,22
|
|BASGZ
|17,72
|353.668.377
|% -1,50
|
|SMRTG
|17,89
|291.804.097
|% 3,89
|
|BMSCH
|8,22
|220.577.589
|% 2,37
|
|GENIL
|18,90
|196.710.398
|% -1,77
|
|CONSE
|4,28
|191.463.055
|% -2,28
|
|HUNER
|3,18
|134.796.661
|% -0,63
|
|MOBTL
|1,73
|71.746.583
|% -2,81
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|BMSCH
|8,22
|220.577.589
|% 2,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7431
|14,7561
|% 0,36
|
|Euro
|15,9171
|15,9328
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,8806
|18,9753
|% -1,14
|
|Frank
|15,3164
|15,4087
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9181
|3,9378
|% 0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,71
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,64
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS