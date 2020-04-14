***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 14:16
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837784
BIST
15:2098.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.662,78
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:206,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:207,4520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4566
En Düşük
7,3720
15:20377,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,20
|Açılış
|: 377,19
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
377,19
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.076.373
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.916.285
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.090.687
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|29.547.960
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|112.774.092
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,78
|1.374.381.126
|% 5,79
|
|ASELS
|26,08
|1.138.838.289
|% 4,57
|
|PGSUS
|61,10
|556.482.639
|% 9,11
|
|GARAN
|8,61
|512.953.624
|% 1,77
|
|GSRAY
|2,65
|429.336.133
|% 2,71
|
|GSRAY
|2,65
|429.336.133
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,11
|157.838.341
|% 3,74
|
|IEYHO
|0,60
|84.114.607
|% 0,00
|
|THYAO
|10,78
|1.374.381.126
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,04
|223.273.800
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5018
|8,5445
|% 0,75
|
|Frank
|7,0330
|7,0754
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|17,09
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.471
|27,10
|
|Tam
|2.479
|2.543
|28,00
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|13,60
|
|Çeyrek
|605
|619
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,07
|
|B. Petrol
|31,45
|31,45
|-0,29
|
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