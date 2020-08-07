***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:25
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866520
BIST
11:111.008
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -26,09
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:117,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0950
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3236
En Düşük
7,2144
11:118,6717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
11:11485,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,92
|Açılış
|: 485,35
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|29.265.428
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|89.719.072
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|160.680
|% 9,85
|
|HDFGS
|3,69
|7.721.406
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|4.711.169
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.609.180
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|380.949
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|1.060.604
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,85
|387.678.954
|% 1,74
|
|ASELS
|14,54
|322.627.448
|% -4,78
|
|GARAN
|6,34
|286.697.434
|% -2,01
|
|AKBNK
|4,58
|235.647.186
|% -2,55
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,01
|76.837.763
|% -2,88
|
|SISE
|5,85
|387.678.954
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,44
|160.656.620
|% -5,79
|
|YKBNK
|1,99
|103.297.117
|% -3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5538
|9,6017
|% 0,91
|
|Frank
|7,9792
|8,0272
|% 0,87
|
|Riyal
|1,9462
|1,9559
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|-1,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,38
|28,42
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,04
|45,04
|-0,05
|