***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 10:08
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YUNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911306
BIST
11:231.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:237,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
11:238,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:23403,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,71
|Açılış
|: 403,72
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:23
|LINK
|42,70
|25.728.121
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,63
|9.000.148
|% 9,98
|
|SAYAS
|17,52
|14.989.866
|% 9,98
|
|TMPOL
|23,16
|45.355.898
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|31,98
|128.697.481
|% -8,42
|
|SASA
|41,72
|1.338.551.099
|% -6,92
|
|THYAO
|12,55
|578.506.454
|% 2,03
|
|KOZAL
|145,30
|482.433.986
|% 0,28
|
|VAKBN
|4,69
|454.242.701
|% -2,29
|
|HEKTS
|32,50
|413.427.862
|% -6,77
|
|VAKBN
|4,69
|454.242.701
|% -2,29
|
|CEMAS
|2,38
|205.195.707
|% 3,48
|
|KARSN
|5,35
|391.147.012
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,45
|164.668.976
|% 0,41
|
|IHLAS
|1,12
|71.188.266
|% -2,61
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0212
|7,0234
|% 0,60
|
|Euro
|8,4951
|8,5004
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7799
|9,8289
|% 0,32
|
|Frank
|7,7483
|7,7950
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8632
|1,8725
|% 0,40
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|10,68
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,06
|
|B. Petrol
|62,61
|62,61
|0,47
|
Seans Raporu
11:23
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