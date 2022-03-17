***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2022 10:14
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010991
BIST
10:022.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 18,01
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.107
En Düşük
2.104
10:0214,6892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0737
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
10:0216,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0953
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2733
En Düşük
16,0709
10:02913,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 8,85
|Açılış
|: 913,54
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler10:00
|COSMO
|8,20
|12.505
|% 3,40
|
|ALMAD
|1,77
|87.279
|% 2,91
|
|SUMAS
|73,90
|54.095
|% 2,64
|
|AVGYO
|2,97
|187.273
|% 2,41
|
|KRDMD
|14,65
|46.673.274
|% 1,81
|
|ORCAY
|21,72
|2.561.787
|% -5,97
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|EKIZ
|6,40
|35.194
|% -3,61
|
|KAPLM
|55,10
|12.453
|% -3,33
|
|BRMEN
|2,02
|3.066
|% -1,94
|
|KOZAL
|137,30
|1.015.330.134
|% 1,10
|
|AKBNK
|7,29
|972.772.274
|% 0,69
|
|KCHOL
|34,64
|797.005.803
|% 0,99
|
|DOHOL
|3,33
|270.984.991
|% 1,52
|
|BIMAS
|76,75
|266.037.156
|% 0,46
|
|AKBNK
|7,29
|972.772.274
|% 0,69
|
|DOHOL
|3,33
|270.984.991
|% 1,52
|
|KATMR
|1,22
|41.350.339
|% 0,83
|
|KCHOL
|34,64
|797.005.803
|% 0,99
|
|AKSGY
|1,79
|21.700.503
|% 0,56
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6739
|14,6894
|% 0,51
|
|Euro
|16,2066
|16,2563
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,2924
|19,3891
|% 0,76
|
|Frank
|15,5749
|15,6687
|% 0,74
|
|Riyal
|3,9057
|3,9253
|% 0,63
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|4,69
|
|Altın Gr.
|913
|913
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,25
|