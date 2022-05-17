***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:48
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030776
BIST
11:072.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,72
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.380
11:0715,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,3167
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8845
En Düşük
15,5343
11:0716,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,4168
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,6676
En Düşük
16,2212
11:07929,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 18,84
|Açılış
|: 929,85
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
932,50
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler11:07
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,73
|16.798.583
|% 8,76
|
|ORCAY
|19,61
|157.114.618
|% 8,34
|
|TMPOL
|20,18
|42.547.722
|% 6,38
|
|IMASM
|37,42
|47.095.486
|% 6,13
|
|GZNMI
|32,80
|2.945.374
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.941.729
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|MRGYO
|1,27
|16.572.881
|% -5,93
|
|OYAYO
|8,80
|1.009.405
|% -5,38
|
|THYAO
|42,12
|970.953.080
|% -1,40
|
|SISE
|19,52
|941.114.251
|% 1,14
|
|KRDMD
|14,76
|448.981.646
|% -1,01
|
|GARAN
|14,89
|405.486.424
|% -0,53
|
|YKBNK
|4,32
|371.716.897
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,61
|256.373.939
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,32
|371.716.897
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,74
|195.505.338
|% 0,81
|
|SISE
|19,52
|941.114.251
|% 1,14
|
|AKBNK
|7,91
|311.929.189
|% -0,75
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8446
|15,8578
|% 2,04
|
|Euro
|16,6197
|16,6570
|% 2,57
|
|Sterlin
|19,6414
|19,7399
|% 2,92
|
|Frank
|15,8175
|15,9128
|% 2,43
|
|Riyal
|4,2122
|4,2334
|% 2,02
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,23
|
|Altın Gr.
|929
|929
|18,47
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|0,20
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,36
|