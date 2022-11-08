***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 14:31
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077942
BIST
14:234.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 75,74
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
14:2318,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1319
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:2318,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0900
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
14:231.000,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.000,26
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,43
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:23
|GRSEL
|15,95
|28.966.602
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|722.079.810
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.013.688
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|34.002.114
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,88
|9.565.445.790
|% 0,71
|
|THYAO
|115,00
|8.517.889.007
|% 7,28
|
|ASELS
|36,96
|3.751.658.940
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,99
|3.584.902.073
|% 4,18
|
|KRDMD
|13,37
|3.475.767.620
|% -3,47
|
|EKGYO
|4,99
|3.584.902.073
|% 4,18
|
|KRDMD
|13,37
|3.475.767.620
|% -3,47
|
|EREGL
|36,88
|9.565.445.790
|% 0,71
|
|SKBNK
|2,14
|518.160.066
|% 2,88
|
|ISCTR
|9,36
|1.723.254.911
|% 1,19
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6066
|18,6089
|% 0,71
|
|Euro
|18,6116
|18,6250
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2609
|21,3676
|% 0,21
|
|Frank
|18,7249
|18,8377
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,63
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|5,03
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-25,00
|
|Tam
|6.692
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.261
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,40
|0,04
|
|B. Petrol
|96,81
|96,81
|-1,11
|
Seans Raporu
14:23
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14:37IHGZT
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14:36XU050
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