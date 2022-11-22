***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:25
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081546
BIST
10:244.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 86,51
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.661
En Düşük
4.567
10:2418,6289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:2419,1121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0377
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:241.042,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.043,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:24
|CMENT
|66,00
|1.856.640
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|13.330.865
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|46.522.584
|% 9,98
|
|TDGYO
|10,29
|3.078.583
|% 9,94
|
|SEYKM
|10,52
|48.828.404
|% 9,93
|
|SILVR
|17,34
|4.384.124
|% -9,97
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|ETYAT
|7,19
|319.742
|% -4,13
|
|VKING
|12,00
|6.084
|% -4,00
|
|BURVA
|39,44
|5.207.371
|% -3,80
|
|SASA
|147,90
|2.210.172.402
|% 8,83
|
|HEKTS
|40,48
|1.570.996.869
|% 8,24
|
|EREGL
|38,82
|1.357.704.489
|% 2,97
|
|THYAO
|108,50
|1.186.290.884
|% 1,50
|
|TUPRS
|448,60
|875.306.635
|% 3,65
|
|EKGYO
|5,80
|442.407.315
|% 0,35
|
|KRDMD
|13,40
|737.094.195
|% 1,90
|
|PETKM
|15,69
|844.419.028
|% 2,62
|
|YKBNK
|11,36
|617.976.334
|% -0,44
|
|SKBNK
|2,45
|110.730.962
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6240
|18,6289
|% 0,04
|
|Euro
|19,1035
|19,1121
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,9703
|22,0805
|% 0,13
|
|Frank
|19,3819
|19,4987
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9404
|4,9651
|% 0,02
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.977
|7.070
|-2,00
|
|Yarım
|3.394
|3.456
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,60
|0,12
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|0,24
|
Seans Raporu
10:24
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