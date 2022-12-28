***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 12:45
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090573
BIST
15:325.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -59,57
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:3218,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:3219,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0543
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:321.086,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.086,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:32
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.145.338
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|519.229.369
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.965.152
|% -9,96
|
|KOZAL
|597,30
|4.579.744.139
|% -9,90
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,80
|125.011.834
|% -9,55
|
|CMBTN
|558,10
|45.495.203
|% -9,12
|
|KOZAL
|597,30
|4.579.744.139
|% -9,90
|
|ENKAI
|32,42
|4.219.222.888
|% 6,09
|
|THYAO
|140,20
|4.174.102.498
|% -2,03
|
|KRDMD
|18,04
|3.478.488.853
|% 1,58
|
|ASELS
|58,45
|3.261.202.360
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,15
|1.824.887.630
|% -1,93
|
|KRDMD
|18,04
|3.478.488.853
|% 1,58
|
|YKBNK
|11,74
|1.853.296.184
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,89
|1.870.378.819
|% -0,77
|
|SKBNK
|3,00
|434.606.317
|% -2,60
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7082
|18,7233
|% 0,28
|
|Euro
|19,9309
|19,9410
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,5553
|22,6684
|% 0,75
|
|Frank
|20,0994
|20,2205
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9624
|4,9873
|% 0,21
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,64
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|7.300
|7.410
|10,00
|
|Tam
|7.336
|7.388
|-11,00
|
|Yarım
|3.553
|3.618
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,02
|