***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:42
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093561
BIST
11:395.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -101,00
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:3918,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7762
En Düşük
18,7265
11:3919,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0762
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:391.113,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,34
|Açılış
|: 1.113,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.699,00
|154.339.379
|% 8,95
|
|DOGUB
|10,85
|34.847.936
|% 8,50
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,44
|151.655.734
|% 7,67
|
|ULUFA
|7,47
|17.656.488
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.744.853
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|38.504.851
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|179.680.789
|% -9,96
|
|EREGL
|42,82
|6.602.516.833
|% -0,23
|
|THYAO
|142,80
|5.274.561.918
|% -1,18
|
|ASELS
|63,70
|2.856.130.274
|% -2,23
|
|KRDMD
|18,76
|2.606.097.555
|% -5,20
|
|EKGYO
|9,29
|2.004.001.949
|% -1,38
|
|EKGYO
|9,29
|2.004.001.949
|% -1,38
|
|EREGL
|42,82
|6.602.516.833
|% -0,23
|
|KRDMD
|18,76
|2.606.097.555
|% -5,20
|
|YKBNK
|11,34
|1.343.938.996
|% -2,58
|
|ISCTR
|12,33
|1.085.243.824
|% -1,60
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7500
|18,7762
|% 0,18
|
|Euro
|19,9464
|19,9682
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,4750
|22,5877
|% -0,26
|
|Frank
|20,1479
|20,2693
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9757
|5,0007
|% 0,13
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,48
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.542
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.652
|3.717
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,04
|-0,29
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,63
|