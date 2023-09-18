***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 16:44
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195785
BIST
'
16:557.780
En Düşük
|Değişim
|: -2,29%
|| -182,28
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.755
En Yüksek
7.952
16:5527,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0379
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:5528,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0256
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:551.671,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.671,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|TRILC
|17,30
|268.008.842
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|377.255.464
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.630.976
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,30
|6.727.939.893
|% -3,43
|
|TUPRS
|138,60
|3.497.838.471
|% -2,05
|
|SISE
|52,65
|3.406.627.615
|% -3,48
|
|ISCTR
|22,04
|3.374.170.459
|% 2,13
|
|EBEBK
|79,55
|2.891.334.608
|% 4,95
|
|ZOREN
|4,68
|915.572.533
|% -2,30
|
|SKBNK
|5,84
|1.094.155.411
|% 3,73
|
|YKBNK
|16,16
|2.701.188.370
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.374.469.616
|% -1,32
|
|ISCTR
|22,04
|3.374.170.459
|% 2,13
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0161
|27,0199
|% 0,14
|
|Euro
|28,8165
|28,8316
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,3513
|33,5185
|% 0,13
|
|Frank
|29,9721
|30,1526
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1815
|7,2175
|% 0,14
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|2,28
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.067
|11.139
|6,00
|
|Yarım
|5.551
|5.592
|2,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|0,05
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,64
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10MTRYO
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 317 adet işlem
-
17:09KZGYO
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 514, 279 adet işlem
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -194, 92 kaybederek (% -2.33 ) 8, 177
-
17:08
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YATAS, PEKGY
-
17:08XU100
Endeks 7, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 85, 453.00 milyon TL de