***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.09.2021 09:18
***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965445
BIST
10:391.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.387
10:398,8691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8735
En Düşük
8,8095
10:3910,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0509
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3793
En Düşük
10,2978
10:39496,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 496,70
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:37
|PKENT
|2.861,30
|3.599.298
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|22.526.809
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|2.943.111
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.212.582
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|BIOEN
|33,90
|17.846.589
|% -9,98
|
|OYLUM
|11,52
|10.213.252
|% -9,93
|
|KTSKR
|47,00
|5.608.841
|% -6,84
|
|TSPOR
|3,30
|40.427.936
|% -5,71
|
|IZTAR
|21,30
|7.366.081
|% -4,91
|
|THYAO
|13,63
|191.081.234
|% 0,74
|
|TUPRS
|113,30
|172.730.403
|% 1,16
|
|GARAN
|8,86
|165.935.349
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,34
|134.342.439
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,32
|107.770.415
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,32
|107.770.415
|% -1,69
|
|KRDMD
|6,34
|134.342.439
|% -0,47
|
|GARAN
|8,86
|165.935.349
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,78
|25.534.997
|% 0,00
|
|THYAO
|13,63
|191.081.234
|% 0,74
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8656
|8,8706
|% 0,60
|
|Euro
|10,3628
|10,3699
|% 0,50
|
|Sterlin
|12,0832
|12,1438
|% 0,35
|
|Frank
|9,5051
|9,5623
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3570
|2,3688
|% 0,58
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-8,23
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|0,74
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:50IZTAR
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 305 adet işlem
-
10:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, SASA, ISCTR
-
10:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TUPRS, THYAO
-
10:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 42 kaybederek (% -0.20 ) 1, 219
-
10:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, RALYH, YEOTK, INVEO, ORCAY, PKENT, GEDIK, EDATA