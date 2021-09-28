***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2021 14:13
***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965500
BIST
14:151.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,53
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
14:158,8803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
14:1510,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0649
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
14:15495,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,10
|Açılış
|: 495,09
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ERSU
|4,62
|30.962.794
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.767.473
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.627.920
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.507.104
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.785.896
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.574.209
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.614.292
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,02
|96.663.406
|% -9,67
|
|THYAO
|13,74
|742.263.982
|% 1,55
|
|GARAN
|8,88
|624.948.457
|% -0,45
|
|TUPRS
|112,70
|471.410.005
|% 0,63
|
|KRDMD
|6,30
|303.043.097
|% -1,10
|
|SISE
|8,02
|267.206.487
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|265.902.492
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|105.318.745
|% 0,75
|
|GARAN
|8,88
|624.948.457
|% -0,45
|
|THYAO
|13,74
|742.263.982
|% 1,55
|
|KRDMD
|6,30
|303.043.097
|% -1,10
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8744
|8,8799
|% 0,71
|
|Euro
|10,3784
|10,3932
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,0531
|12,1135
|% 0,10
|
|Frank
|9,5352
|9,5926
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3620
|2,3738
|% 0,79
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-16,69
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-21,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|-20,75
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-10,04
|
|Çeyrek
|791
|809
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,56
|
Seans Raporu
14:13
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14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 16 kaybederek (% -0.75 ) 1, 478
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14:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
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14:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
14:29XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 6, 582.00 milyon TL de
-
14:29IEYHO
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 990, 422 adet işlem