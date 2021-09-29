***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2021 14:08
***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965698
BIST
15:231.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,30
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
15:238,8512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
15:2310,3309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0467
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2938
15:23494,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 494,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler15:23
|MANAS
|17,29
|31.219.155
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.414.358
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.569.125
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|166.839.521
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.217.117
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.567.101
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GEDIK
|7,49
|49.020.472
|% -7,30
|
|GARAN
|9,04
|937.178.828
|% 2,26
|
|THYAO
|13,77
|859.460.994
|% -0,07
|
|KOZAL
|96,85
|393.055.129
|% 2,65
|
|SISE
|8,10
|377.240.410
|% 1,00
|
|TUPRS
|111,80
|349.488.404
|% -0,97
|
|YKBNK
|2,38
|284.041.438
|% 1,71
|
|GARAN
|9,04
|937.178.828
|% 2,26
|
|THYAO
|13,77
|859.460.994
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,25
|297.635.578
|% 1,55
|
|SISE
|8,10
|377.240.410
|% 1,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8481
|8,8512
|% -0,22
|
|Euro
|10,3135
|10,3309
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,8912
|11,9509
|% -0,62
|
|Frank
|9,4832
|9,5403
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3520
|2,3637
|% -0,19
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|4,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.335
|10,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|11,07
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|5,36
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,21
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,06
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|-0,29
|
Seans Raporu
15:23
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