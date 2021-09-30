***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2021 10:39
***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965834
BIST
12:511.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:518,9057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9431
En Düşük
8,8623
12:5110,3464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0093
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,3985
En Düşük
10,2949
12:51494,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 494,97
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|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|LINK
|29,34
|11.008.032
|% 7,24
|
|DESA
|9,02
|7.738.500
|% 6,37
|
|ATAGY
|4,18
|14.563.554
|% 6,36
|
|TGSAS
|15,90
|4.914.347
|% 6,14
|
|RALYH
|5,87
|332.588
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|180.277.931
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|798.645
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,86
|93.542.386
|% -7,75
|
|AKFGY
|4,53
|3.526.610
|% -7,36
|
|GARAN
|9,10
|740.754.100
|% 0,44
|
|THYAO
|13,99
|521.735.742
|% 1,52
|
|SISE
|8,21
|430.747.895
|% 0,49
|
|TUPRS
|114,40
|404.127.567
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,36
|363.586.891
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,36
|363.586.891
|% -0,42
|
|GARAN
|9,10
|740.754.100
|% 0,44
|
|ODAS
|1,38
|87.526.184
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,78
|107.024.131
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|430.747.895
|% 0,49
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8998
|8,9034
|% -0,15
|
|Euro
|10,3325
|10,3412
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9459
|12,0058
|% 0,13
|
|Frank
|9,4818
|9,5389
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3655
|2,3773
|% -0,15
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,59
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.262
|3.345
|6,94
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,36
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,19
|