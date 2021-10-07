***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2021 11:04
***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967768
BIST
12:191.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,45
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:198,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:1910,2904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:19502,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,63
|Açılış
|: 502,19
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:19
|OZBAL
|16,61
|43.160.632
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.006.228
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.850.495
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.918.719
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.602.493
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.731.201
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,72
|21.383.737
|% -8,51
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,14
|67.858.790
|% -2,54
|
|PETKM
|6,16
|859.511.366
|% 0,98
|
|GARAN
|9,29
|491.176.524
|% 0,76
|
|EREGL
|16,74
|419.605.868
|% 3,65
|
|THYAO
|13,96
|383.018.886
|% 1,82
|
|ASELS
|15,41
|326.585.435
|% 3,91
|
|PETKM
|6,16
|859.511.366
|% 0,98
|
|GARAN
|9,29
|491.176.524
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,76
|89.065.699
|% 0,00
|
|HALKB
|4,31
|213.758.924
|% 2,62
|
|GLYHO
|1,90
|80.271.074
|% 0,00
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8792
|8,8818
|% 0,13
|
|Euro
|10,2855
|10,2904
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0328
|12,0931
|% 0,14
|
|Frank
|9,5403
|9,5978
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3614
|2,3733
|% 0,11
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-3,13
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|-3,43
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,66
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,85
|79,85
|-1,23
|