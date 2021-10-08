***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.10.2021 15:15
***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968702
BIST
15:081.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:088,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:0810,3480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0727
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:08505,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,39
|Açılış
|: 505,05
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MAALT
|179,30
|24.394.848
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,94
|4.755.927
|% 9,99
|
|AYCES
|54,90
|3.305.027
|% 9,80
|
|SEYKM
|14,58
|2.459.427
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.964.255
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|218.855.017
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,74
|185.239.465
|% -8,95
|
|THYAO
|14,17
|659.892.576
|% 0,35
|
|PETKM
|6,18
|650.332.248
|% -0,80
|
|SASA
|27,64
|592.397.805
|% 3,44
|
|ASELS
|15,51
|543.999.385
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|537.116.035
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|355.325.660
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|650.332.248
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,38
|240.747.462
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,56
|225.173.055
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.413.367
|% 0,00
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9128
|8,9145
|% 0,45
|
|Euro
|10,3073
|10,3480
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1667
|% 0,55
|
|Frank
|9,5597
|9,6173
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3692
|2,3811
|% 0,47
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,27
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,00
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,43
|