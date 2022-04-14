***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2022 18:16
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen yazılı önergenin 1 TL'lik olumsuz oya karşılık 17.220.903,153 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık 17.220.903,153 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020790
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
18:0515,8156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0983
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
18:05925,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,22
|Açılış
|: 925,06
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.499.048
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6035
|14,6175
|% 0,16
|
|Euro
|15,7827
|15,8109
|% -0,65
|
|Sterlin
|19,0568
|19,1524
|% -0,14
|
|Frank
|15,4760
|15,5692
|% -0,47
|
|Riyal
|3,8884
|3,9079
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-10,24
|
|Altın Gr.
|926
|927
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem