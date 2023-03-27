***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
27.03.2023 18:33
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Arsa Değerlemesi
Rapor Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket aktifinde yer alan maddi duran varlıklardan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikanın üzerinde kurulu bulunduğu arsanın gerçeğe uygun değerlerinin son durum itibariyle tespitinin uygun olacağı hususu değerlendirilmiştir.
Bu çerçevede, Şirketin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum ve şeffaflık ilkeleri gereği, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olacak şekilde, maddi duran varlıklardan arsanın gerçeğe uygun değerinin tespiti amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketleri arasında bulunan Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına bu hususla ilgili Genel Müdür ve Mali İşler Direktörü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Değerleme işlemlerinin Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılması için bugün (27/03/2023) sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128259
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,18
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
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19,2443
En Düşük
18,9751
18:0520,6324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1301
|Açılış
|: 20,9000
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|Önceki Kapanış
|: 20,8100
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20,7334
En Düşük
20,4199
18:051.200,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -11,58
|Açılış
|: 1.200,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.193,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0838
|19,0914
|% 0,21
|
|Euro
|20,6178
|20,6360
|% 0,65
|
|Sterlin
|23,3811
|23,4983
|% 0,66
|
|Frank
|20,7445
|20,8695
|% 0,55
|
|Riyal
|5,0672
|5,0926
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-23,59
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-12,63
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.126
|8.227
|-112,00
|
|Yarım
|3.984
|4.026
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.013
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|3,33
|
Seans Raporu
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