***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa DeğerlemesiRapor TarihiAçıklamalarŞirket aktifinde yer alan maddi duran varlıklardan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikanın üzerinde kurulu bulunduğu arsanın gerçeğe uygun değerlerinin son durum itibariyle tespitinin uygun olacağı hususu değerlendirilmiştir.Bu çerçevede, Şirketin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum ve şeffaflık ilkeleri gereği, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olacak şekilde, maddi duran varlıklardan arsanın gerçeğe uygun değerinin tespiti amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketleri arasında bulunan Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına bu hususla ilgili Genel Müdür ve Mali İşler Direktörü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Değerleme işlemlerinin Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılması için bugün (27/03/2023) sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128259BIST