***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2020 tarihli toplantısında,1.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu'' başlıklı 9'uncu maddesinin ekli tadil tasarısı uyarınca tadiline,2.Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına,3.Gerekli izinler alındığında tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.EKİ : Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni Eski Hali, Yeni Hali Pdf.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821511BIST