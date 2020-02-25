***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.02.2020 18:14
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2020 tarihli toplantısında,
1.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu'' başlıklı 9'uncu maddesinin ekli tadil tasarısı uyarınca tadiline,
2.Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına,
3.Gerekli izinler alındığında tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
EKİ : Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni Eski Hali, Yeni Hali Pdf.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821511
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:056,6755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0380
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
18:05325,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,93
|Açılış
|: 325,24
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9550
|7,9949
|% 0,95
|
|Frank
|6,2608
|6,2985
|% 0,61
|
|Riyal
|1,6300
|1,6381
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,24
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|-0,75
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KARSN
Yüzde 6.99 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 864, 199 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 44 kaybederek (% -0.04 ) 108, 387
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EPLAS, BJKAS, YONGA, KRSAN
-
17:58
OYLUM, DOBUR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
TURGG, YBTAS, ALGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında