***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.03.2022 18:30
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 4, 9, 12 ve 19 no'lu maddelerine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurul mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacağı ve ilgili tadil metininin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacağını kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006578
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2343
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1299
En Düşük
13,8221
18:0515,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1690
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7045
En Düşük
15,4208
18:05877,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,42
|Açılış
|: 877,39
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|TUPRS
|192,30
|1.245.346.278
|% -0,41
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1220
|14,1299
|% 1,69
|
|Euro
|15,6398
|15,6758
|% 1,09
|
|Sterlin
|18,7677
|18,8618
|% 1,69
|
|Frank
|15,2664
|15,3584
|% 1,32
|
|Riyal
|3,7527
|3,7715
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-13,45
|
|Altın Gr.
|875
|875
|5,98
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MGROS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT