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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

10.03.2022 17:20
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4, 9, 12 ve 19 no'lu maddelerin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından incelenmiş, ekteki şekilde değiştirilmesi uygun bulunmuştur.
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacağını, süresi içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edileceğini kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009098


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