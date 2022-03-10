***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.03.2022 17:20
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4, 9, 12 ve 19 no'lu maddelerin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından incelenmiş, ekteki şekilde değiştirilmesi uygun bulunmuştur.
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacağını, süresi içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edileceğini kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009098
BIST
17:322.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,40
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:3214,9232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2747
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9232
En Düşük
14,6097
17:3216,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2643
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:32960,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 22,30
|Açılış
|: 960,93
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:30
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.239.378
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|116.185.395
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.382.131
|% 9,92
|
|OZKGY
|7,38
|54.800.841
|% -6,23
|
|OZKGY
|7,38
|54.800.841
|% -6,23
|
|NTHOL
|9,09
|75.963.046
|% -6,19
|
|SKTAS
|3,12
|23.115.984
|% -5,17
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,07
|4.955.889.574
|% 5,16
|
|THYAO
|25,86
|3.318.476.223
|% -1,07
|
|SASA
|53,60
|2.309.474.562
|% -3,94
|
|TUPRS
|205,90
|2.157.461.862
|% 5,05
|
|EREGL
|34,62
|2.125.987.780
|% 2,24
|
|KRDMD
|15,07
|4.955.889.574
|% 5,16
|
|ODAS
|1,53
|363.623.251
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,15
|458.479.741
|% -1,38
|
|DOHOL
|3,13
|659.658.036
|% -0,63
|
|YKBNK
|3,70
|557.071.381
|% -1,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9137
|14,9221
|% 1,87
|
|Euro
|16,4804
|16,5221
|% 1,65
|
|Sterlin
|19,5416
|19,6396
|% 1,56
|
|Frank
|15,9650
|16,0612
|% 1,43
|
|Riyal
|3,9640
|3,9839
|% 1,90
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|15,23
|
|Altın Gr.
|959
|960
|20,97
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,32
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,88
|