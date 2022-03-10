***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin 4, 9, 12 ve 19 no'lu maddelerin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından incelenmiş, ekteki şekilde değiştirilmesi uygun bulunmuştur.Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacağını, süresi içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edileceğini kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009098BIST