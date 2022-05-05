***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşme'sinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kuruluna Müteallik Hükümler" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Başkanlığı" başlıklı 19. maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklikler 27 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 5 Mayıs 2022 tarihli ve 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 27/04/2022 05/05/2022 105719 27/04/2022 05/05/2022 1057112 27/04/2022 05/05/2022 1057119 27/04/2022 05/05/2022 10571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026669BIST