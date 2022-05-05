***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
05.05.2022 18:03
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşme'sinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kuruluna Müteallik Hükümler" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Başkanlığı" başlıklı 19. maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklikler 27 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 5 Mayıs 2022 tarihli ve 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 27/04/2022 05/05/2022 10571
9 27/04/2022 05/05/2022 10571
12 27/04/2022 05/05/2022 10571
19 27/04/2022 05/05/2022 10571
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026669
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
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|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0968
|Açılış
|: 15,0000
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|Önceki Kapanış
|: 14,8920
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14,9578
En Düşük
14,8503
18:0515,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,7050
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15,8517
En Düşük
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18:05904,16
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|: 0,83%
|| 7,46
|Açılış
|: 903,71
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|Önceki Kapanış
|: 896,71
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912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9473
|14,9578
|% 0,65
|
|Euro
|15,7761
|15,7950
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3686
|18,4607
|% 0,36
|
|Frank
|15,0525
|15,1431
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9703
|3,9902
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,27
|
|Altın Gr.
|904
|905
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
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|B. Petrol
|112
|112
|1,00
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