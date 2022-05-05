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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

05.05.2022 18:03
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşme'sinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kuruluna Müteallik Hükümler" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Başkanlığı" başlıklı 19. maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklikler 27 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 5 Mayıs 2022 tarihli ve 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 27/04/2022 05/05/2022 10571
9 27/04/2022 05/05/2022 10571
12 27/04/2022 05/05/2022 10571
19 27/04/2022 05/05/2022 10571



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026669


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