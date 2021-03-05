***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2021Açıklamalar2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.* Değişiklik sebebi: Faaliyet raporunda KYBF ve URF şablonlarına link verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915518BIST