***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
05.11.2021 08:23
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975030
BIST
10:051.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.572
10:059,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:0511,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0251
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:05562,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,88
|Açılış
|: 562,50
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:03
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|NUGYO
|12,46
|694.471
|% 5,86
|
|KONTR
|77,45
|3.474.562
|% 3,61
|
|AKSA
|24,38
|1.288.166
|% 3,04
|
|KERVN
|0,76
|45.985
|% 2,70
|
|BASGZ
|25,24
|758.689
|% -9,99
|
|DOBUR
|57,40
|465.457
|% -9,96
|
|KARYE
|16,44
|2.942.892
|% -7,74
|
|DARDL
|2,80
|1.116.707
|% -5,08
|
|MMCAS
|5,80
|20.248
|% -3,33
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 0,00
|
|TRILC
|9,58
|129.863.161
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,04
|84.586.874
|% 0,11
|
|HLGYO
|2,88
|80.917.866
|% 0,00
|
|GESAN
|23,74
|71.592.565
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,95
|27.121.707
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,88
|80.917.866
|% 0,00
|
|TRILC
|9,58
|129.863.161
|% 0,00
|
|TURSG
|4,91
|65.173.780
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7218
|9,7287
|% 0,47
|
|Euro
|11,2429
|11,2534
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,1030
|13,1687
|% 0,38
|
|Frank
|10,6285
|10,6925
|% 0,41
|
|Riyal
|2,5884
|2,6013
|% 0,42
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,08
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,21
|