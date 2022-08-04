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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

04.08.2022 19:51
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052058


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DARDL 4,29 272.681.847 % 10,00  
DAGHL 24,86 22.530.537 % 10,00  
KRPLS 8,26 61.696.325 % 9,99  
KLMSN 14,31 48.351.149 % 9,99  
TMSN 59,45 556.631.860 % 9,99  
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Dolar 17,9273 17,9419 % 0,08  
Euro 18,3684 18,4049 % 0,89  
Sterlin 21,7344 21,8434 % 0,12  
Frank 18,6976 18,8102 % 0,60  
Riyal 4,7592 4,7831 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 25,45  
Altın Gr. 1.032 1.033 15,11  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.901 6.986 83,00  
Yarım 3.363 3.415 40,00  
Çeyrek 1.687 1.707 20,00  
Gümüş.Ons 20,16 20,19 0,11  
Gümüş Gr. 11,61 11,64 0,07  
B. Petrol 93,91 93,91 -2,87  
Seans Raporu 18:05
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