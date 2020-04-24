***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime kademeli olarak başlanmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÇerkezköy Fabrika-Yünlü kumaş üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniÇalışan ve toplum sağlığını korumakVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi30.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiÇerkezköy Fabrika 01.04.2020 Salı günü saat 08.00 itibari ile min 12 günFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih27.04.2020-Kademeli ÜretimŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalar30 Mart 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 1 Nisan 2020 tarihinden başlayarak minimum 12 gün tüm faaliyetlerimize ara vereceğimizi açıklamıştık.Bu geçen sürede gelişmeleri de değerlendirerek şirketimizin Çerkezköy'deki fabrikasında 27 Nisan 2020 tarihinde kademeli olarak üretimin başlatılmasına karar verilmiş olup, 4 Mayıs 2020 itibarıyla da tüm işletmenin faaliyete geçmesi beklenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840046BIST