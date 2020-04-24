GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

24.04.2020 09:00
GÜNCEL HABERLER



***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime kademeli olarak başlanması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çerkezköy Fabrika-Yünlü kumaş üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Çalışan ve toplum sağlığını korumak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Çerkezköy Fabrika 01.04.2020 Salı günü saat 08.00 itibari ile min 12 gün
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
27.04.2020-Kademeli Üretim
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

30 Mart 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 1 Nisan 2020 tarihinden başlayarak minimum 12 gün tüm faaliyetlerimize ara vereceğimizi açıklamıştık.
Bu geçen sürede gelişmeleri de değerlendirerek şirketimizin Çerkezköy'deki fabrikasında 27 Nisan 2020 tarihinde kademeli olarak üretimin başlatılmasına karar verilmiş olup, 4 Mayıs 2020 itibarıyla da tüm işletmenin faaliyete geçmesi beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840046


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:1698.663
Değişim :  0,50% |  491,71
Açılış :  98.449  
Önceki Kapanış :  98.171  
En Yüksek
98.767 En Düşük
98.310
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 15,30 2.641.178 % 9,99  
TKURU 9,37 67.099 % 9,98  
PINSU 5,88 5.075.711 % 9,91  
FORMT 3,55 946.380 % 9,91  
GLRYH 7,11 420.827 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5671 8,6101 % 0,23  
Frank 7,0940 7,1368 % 0,10  
Riyal 1,8503 1,8596 % 0,49  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 -0,91  
Altın Gr. 388 388 1,44  
Cumhuriyet 2.485 2.547 9,50  
Tam 2.550 2.613 9,70  
Yarım 1.242 1.275 4,70  
Çeyrek 623 638 2,30  
Gümüş.Ons 15,29 15,33 0,06  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 21,72 21,72 0,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru