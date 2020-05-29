***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 08:13
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 121.874.416 102.586.277
Satışların Maliyeti
24 -95.464.372 -83.906.422
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.410.044 18.679.855
BRÜT KAR (ZARAR)
26.410.044 18.679.855
Genel Yönetim Giderleri
26 -2.786.398 -2.510.666
Pazarlama Giderleri
26 -12.327.949 -11.489.710
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -595.352 -762.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 8.086.038 6.287.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -8.920.917 -5.429.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.865.466 4.774.859
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-149.966 -86.659
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.715.500 4.688.200
Finansman Giderleri
29 -3.607.071 -4.466.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.108.429 221.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -66.382 586.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -66.382 586.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.042.047 807.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.042.047 807.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.042.047 807.606
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.289.396 16.690.385
Dönem Karı (Zararı)
32 6.042.047 807.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.606.834 8.518.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.845.106 3.052.668
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
235.336 1.018
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 235.336 1.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.621.699 1.852.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 1.833.974 1.723.178
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-212.275 129.384
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.711.583 2.564.607
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -96.132 -22.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.807.715 2.587.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.130.950 2.647.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 66.382 -586.344
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15 267.110 460.378
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-271.332 -1.474.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.036.579 7.336.381
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.408.910 7.045.079
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.764.635 -15.298.950
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-423.040 -534.880
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.782.612 13.583.357
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.782.612 13.583.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.442.762 1.339.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.407.790 1.202.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.448 -771.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.415.238 1.973.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.685.460 16.662.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -2.402.917
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -11.743 -29.755
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.596 57.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.603.483 22.755.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.932.370 -2.719.031
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -221.513 -562.156
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.710.857 -2.156.875
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 328.887
Alınan Faiz
22.612
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.451.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.183.114 -3.381.032
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.545.518 0
Kredilerden Nakit Girişleri
88.545.518 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.327.836 -474.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.961.418 -316.705
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-5.366.418 -157.854
Ödenen Faiz
-5.479.103 -2.906.473
Alınan Faiz
78.307
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.502.799 36.064.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
940.351 1.323.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.443.150 37.387.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.760.641 16.582.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.203.791 53.969.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.203.791 11.760.641
Ticari Alacaklar
8 104.000.559 100.545.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
104.000.559 100.545.421
Diğer Alacaklar
9 1.668.353 1.499.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.668.353 1.499.253
Stoklar
10 114.969.042 111.261.436
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.469.980 4.049.941
Diğer Dönen Varlıklar
22 11.769.184 11.856.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 11.769.184 11.856.472
ARA TOPLAM
260.080.909 240.973.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.080.909 240.973.164
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 41.288.166 42.718.297
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.1 4.154.547 4.499.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.2 23.452.590 22.364.418
Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.801 9.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.801 9.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 15.400.965 15.362.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.309.069 84.954.682
TOPLAM VARLIKLAR
344.389.978 325.927.846
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 74.232.860 115.626.195
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.906.209 22.788.260
Banka Kredileri
7 22.788.260
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.906.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.326.651 92.837.935
Banka Kredileri
18 71.324.540 86.349.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.002.111 1.121.749
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 5.366.418
Ticari Borçlar
104.787.057 87.004.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 104.787.057 87.004.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 6.794.758 6.151.996
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.037.274 2.640.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.037.274 2.640.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.352.101 3.928.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.743.198 2.957.797
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 608.903 971.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 260.229 253.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 260.229 253.684
ARA TOPLAM
194.464.279 215.605.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.464.279 215.605.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 36.194.619 3.211.546
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 33.187.491
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 33.187.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 3.007.128 3.211.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.007.128 3.211.546
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 20.065.876 19.096.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 20.065.876 19.096.173
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.260.495 22.307.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.724.774 237.913.308
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.665.204 88.014.538
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -6.360.765 -5.941.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 2.374.569 2.346.712
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 26.662.966 26.662.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.035.564
Net Dönem Karı veya Zararı
32 6.042.047 5.035.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.665.204 88.014.538
TOPLAM KAYNAKLAR
344.389.978 325.927.846
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746
Transferler
4.684.417 17.577.017 -22.261.434
Dönem Karı (Zararı)
807.606 807.606 807.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.330 173.115 105.785 105.785
Kar Payları
-5.832.000 -5.832.000 -5.832.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -4.057.243 2.154.985 26.662.966 0 807.606 85.479.137 85.479.137
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538
Transferler
5.035.564 -5.035.564 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.042.047 6.042.047 6.042.047
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.238 27.857 -391.381 -391.381
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -6.360.765 2.374.569 26.662.966 5.035.564 6.042.047 93.665.204 93.665.204
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.042.047 807.606
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-419.238 -67.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -524.047 -84.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
104.809 16.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 104.809 16.832
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.857 173.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.857 173.115
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
23 27.857 173.115
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-391.381 105.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.650.666 913.391
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.650.666 913.391
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847556
BIST