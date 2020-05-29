***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 121.874.416 102.586.277Satışların Maliyeti24 -95.464.372 -83.906.422TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.410.044 18.679.855BRÜT KAR (ZARAR)26.410.044 18.679.855Genel Yönetim Giderleri26 -2.786.398 -2.510.666Pazarlama Giderleri26 -12.327.949 -11.489.710Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -595.352 -762.860Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 8.086.038 6.287.693Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -8.920.917 -5.429.453ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.865.466 4.774.859TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-149.966 -86.659FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.715.500 4.688.200Finansman Giderleri29 -3.607.071 -4.466.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.108.429 221.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 -66.382 586.344Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -66.382 586.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.042.047 807.606DÖNEM KARI (ZARARI)6.042.047 807.606Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.042.047 807.606Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.289.396 16.690.385Dönem Karı (Zararı)32 6.042.047 807.606Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.606.834 8.518.552Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 2.845.106 3.052.668Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler235.336 1.018Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 235.336 1.018Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.621.699 1.852.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,22 1.833.974 1.723.178Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-212.275 129.384Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.711.583 2.564.607Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -96.132 -22.612Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 2.807.715 2.587.219Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.130.950 2.647.667Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 66.382 -586.344Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler15 267.110 460.378Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-271.332 -1.474.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.036.579 7.336.381Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.408.910 7.045.079Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.764.635 -15.298.950Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-423.040 -534.880Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.782.612 13.583.357İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.782.612 13.583.357Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.442.762 1.339.726İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.407.790 1.202.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.448 -771.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.415.238 1.973.748Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.685.460 16.662.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -2.402.917Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -11.743 -29.755Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18.596 57.601YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.603.483 22.755.039Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.932.370 -2.719.031Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -221.513 -562.156Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.710.857 -2.156.875Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri15 328.887Alınan Faiz22.612Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25.451.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.183.114 -3.381.032Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri88.545.518 0Kredilerden Nakit Girişleri88.545.518 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-97.327.836 -474.559Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-91.961.418 -316.705Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-5.366.418 -157.854Ödenen Faiz-5.479.103 -2.906.473Alınan Faiz78.307YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.502.799 36.064.392Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi940.351 1.323.296NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.443.150 37.387.688DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.760.641 16.582.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.203.791 53.969.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 23.203.791 11.760.641Ticari Alacaklar8 104.000.559 100.545.421İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar104.000.559 100.545.421Diğer Alacaklar9 1.668.353 1.499.253İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.668.353 1.499.253Stoklar10 114.969.042 111.261.436Peşin Ödenmiş Giderler12 4.469.980 4.049.941Diğer Dönen Varlıklar22 11.769.184 11.856.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 11.769.184 11.856.472ARA TOPLAM260.080.909 240.973.164TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR260.080.909 240.973.164DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 41.288.166 42.718.297Kullanım Hakkı Varlıkları15.1 4.154.547 4.499.628Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.2 23.452.590 22.364.418Peşin Ödenmiş Giderler12 12.801 9.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 12.801 9.800Ertelenmiş Vergi Varlığı31 15.400.965 15.362.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR84.309.069 84.954.682TOPLAM VARLIKLAR344.389.978 325.927.846KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 74.232.860 115.626.195İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.906.209 22.788.260Banka Kredileri7 22.788.260Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.906.209İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar72.326.651 92.837.935Banka Kredileri18 71.324.540 86.349.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 1.002.111 1.121.749Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 5.366.418Ticari Borçlar104.787.057 87.004.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 104.787.057 87.004.445Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 6.794.758 6.151.996Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.037.274 2.640.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.037.274 2.640.328Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.352.101 3.928.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.743.198 2.957.797Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 608.903 971.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 260.229 253.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 260.229 253.684ARA TOPLAM194.464.279 215.605.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER194.464.279 215.605.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 36.194.619 3.211.546İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 33.187.491Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 33.187.491İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 3.007.128 3.211.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.007.128 3.211.546Uzun Vadeli Karşılıklar21 20.065.876 19.096.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 20.065.876 19.096.173TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.260.495 22.307.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.724.774 237.913.308ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.665.204 88.014.538Ödenmiş Sermaye23 29.160.000 29.160.000Sermaye Düzeltme Farkları23 30.657.866 30.657.866Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.957 92.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 -6.360.765 -5.941.527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 2.374.569 2.346.712Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 26.662.966 26.662.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.035.564Net Dönem Karı veya Zararı32 6.042.047 5.035.564TOPLAM ÖZKAYNAKLAR93.665.204 88.014.538TOPLAM KAYNAKLAR344.389.978 325.927.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746Transferler4.684.417 17.577.017 -22.261.434Dönem Karı (Zararı)807.606 807.606 807.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-67.330 173.115 105.785 105.785Kar Payları-5.832.000 -5.832.000 -5.832.000Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -4.057.243 2.154.985 26.662.966 0 807.606 85.479.137 85.479.137Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538Transferler5.035.564 -5.035.564 0 0Dönem Karı (Zararı)6.042.047 6.042.047 6.042.047Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-419.238 27.857 -391.381 -391.381Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -6.360.765 2.374.569 26.662.966 5.035.564 6.042.047 93.665.204 93.665.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.042.047 807.606DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-419.238 -67.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -524.047 -84.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler104.809 16.832Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 104.809 16.832Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27.857 173.115Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.857 173.115Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi23 27.857 173.115DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-391.381 105.785TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.650.666 913.391Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.650.666 913.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847556BIST