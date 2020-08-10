***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 168.572.144 221.988.823 46.697.728 119.402.546Satışların Maliyeti24 -132.183.996 -181.640.852 -36.719.624 -97.734.430TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.388.148 40.347.971 9.978.104 21.668.116BRÜT KAR (ZARAR)36.388.148 40.347.971 9.978.104 21.668.116Genel Yönetim Giderleri26 -4.850.923 -5.334.737 -2.064.525 -2.824.071Pazarlama Giderleri26 -17.290.680 -21.855.348 -4.962.731 -10.365.638Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -1.410.933 -1.366.722 -815.581 -603.862Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 17.726.386 12.518.210 9.640.348 6.230.516Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -16.873.947 -11.077.621 -7.953.030 -5.648.167ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.688.051 13.231.753 3.822.585 8.456.894Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 0 157.600 0 157.600TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-1.673.355 168.763 -1.523.389 255.422FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.014.696 13.558.116 2.299.196 8.869.916Finansman Giderleri29 -8.059.973 -10.498.305 -4.452.902 -6.031.367SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.954.723 3.059.811 -2.153.706 2.838.549Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 -239.728 2.714.689 -173.346 2.128.345Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -239.728 2.714.689 -173.346 2.128.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.714.995 5.774.500 -2.327.052 4.966.894DÖNEM KARI (ZARARI)3.714.995 5.774.500 -2.327.052 4.966.894Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.714.995 5.774.500 -2.327.052 4.966.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.237.966 26.876.765Dönem Karı (Zararı)32 3.714.995 5.774.500Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32 3.714.995 5.774.500Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.369.866 23.234.955Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 6.114.171 6.250.332Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler197.114 777.673Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 197.114 777.673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.070.629 6.155.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,22 2.869.006 6.346.764Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8,22 1.201.623 -191.238Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.435.495 5.900.978Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -193.546 -74.684Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 5.629.041 5.975.662Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.539.706 7.402.429Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-137.700 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-137.700 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 239.728 -2.714.689Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler15.2 679.129 927.341Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -157.600Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 0 -157.600Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.768.406 -1.307.035İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler348.517 -767.833Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.105.973 -7.333.496Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.015.726 -22.777.312Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.173.727 -429.415Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.992.223 28.530.138Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.968.109 1.375.854Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.492.135 1.573.865İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.492.135 1.573.865Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)259.232 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.642.710 -1.707.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.642.710 -1.707.467Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.433.378 28.241.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -944.907 -1.910.082Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 178.434 -149.738Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 571.061 694.963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.464.939 -21.513.156Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 162.789Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 162.789Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.560.910 -5.669.949Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -6.164.037 -1.198.346Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15.2 -3.396.873 -4.471.603Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri15.2 95.971 -168.201Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -15.837.795FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.851.005 -12.621.869Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri178.968.305 228.107.243Kredilerden Nakit Girişleri18 178.968.305 219.432.822Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri18 8.674.421Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.938.107 -227.681.863Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -175.571.689 -227.681.863Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları18 -5.366.418Ödenen Temettüler18 -608.302 -5.832.000Ödenen Faiz18 -7.394.732 -7.215.249Alınan Faiz29 121.831 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.922.022 -7.258.260Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi516.247 -101.057NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.438.269 -7.359.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.760.641 16.582.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 17.198.910 9.222.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 17.198.910 11.760.641Ticari Alacaklar8 78.920.585 100.545.421İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar78.920.585 100.545.421Diğer Alacaklar9 2.435.645 1.499.253İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.435.645 1.499.253Stoklar10 122.169.289 111.261.436Peşin Ödenmiş Giderler12 2.638.977 4.049.941Diğer Dönen Varlıklar22 13.403.015 11.856.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 13.403.015 11.856.472ARA TOPLAM236.766.421 240.973.164TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR236.766.421 240.973.164DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 45.539.282 42.718.297Kullanım Hakkı Varlıkları15.1 4.691.603 4.499.628Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.2 22.908.233 22.364.418Peşin Ödenmiş Giderler12 247.037 9.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 247.037 9.800Ertelenmiş Vergi Varlığı31 15.343.880 15.362.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.730.035 84.954.682TOPLAM VARLIKLAR325.496.456 325.927.846KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 74.151.505 115.626.195İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 7.774.033 22.788.260Banka Kredileri7 4.016.697 22.788.260Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 3.757.336 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar66.377.472 92.837.935Banka Kredileri18 65.289.818 86.349.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 1.087.654 1.121.749Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 0 5.366.418Ticari Borçlar74.012.222 87.004.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 74.012.222 87.004.445Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 9.120.105 6.151.996Türev Araçlar22 552.416 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.972.743 2.640.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.972.743 2.640.328Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.217.200 3.928.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.717.788 2.957.797Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 499.412 971.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 413.404 253.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 413.404 253.684ARA TOPLAM167.439.595 215.605.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.439.595 215.605.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 46.521.406 3.211.546İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 43.027.440 0Banka Kredileri7 11.637.944 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 31.389.496 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 3.493.966 3.211.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.493.966 3.211.546Uzun Vadeli Karşılıklar21 20.757.968 19.096.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 20.757.968 19.096.173TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.279.374 22.307.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER234.718.969 237.913.308ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.777.487 88.014.538Ödenmiş Sermaye23 29.160.000 29.160.000Sermaye Düzeltme Farkları23 30.657.866 30.657.866Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.957 92.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 -6.339.677 -5.941.527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 2.401.118 2.346.712Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 28.487.872 26.662.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.602.356 0Net Dönem Karı veya Zararı32 3.714.995 5.035.564TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.777.487 88.014.538TOPLAM KAYNAKLAR325.496.456 325.927.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746Transferler1 4.684.417 17.577.017 -28.093.434 -5.832.000 -5.832.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.362 335.237 0Dönem Karı (Zararı)5.774.500 5.774.500 5.774.500Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-48.362 335.237 286.875 286.875Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -4.038.275 2.317.107 26.662.966 0 5.774.500 90.627.121 90.627.121Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538Transferler1 1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-398.150 485.290 87.140 0Dönem Karı (Zararı)3.714.995 3.714.995 3.714.995Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-398.150 485.290 87.140 87.140 87.140Kar Payları-608.302 -608.302 -608.302Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-430.884 -430.884 -430.884Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -6.339.677 2.832.002 -430.884 87.140 28.487.872 2.602.356 3.714.995 90.777.487 90.777.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.714.995 5.774.500 -2.327.052 4.966.894DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-398.150 -48.362 21.088 18.968Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -497.687 -60.453 26.360 23.709Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler99.537 12.091 -5.272 -4.741Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 99.537 12.091 -5.272 -4.741Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar54.406 335.237 26.549 162.122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54.406 335.237 26.549 162.122Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 121.532 121.532Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi23 485.290 335.237 457.433 162.122Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-552.416 0 -552.416 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-343.744 286.875 47.637 181.090TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.371.251 6.061.375 -2.279.415 5.147.984Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.371.251 6.061.375 -2.279.415 5.147.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867755BIST