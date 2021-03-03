***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 297.670.488 463.952.700Satışların Maliyeti18 -231.022.040 -389.141.092TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.648.448 74.811.608BRÜT KAR (ZARAR)66.648.448 74.811.608Genel Yönetim Giderleri19 -11.140.538 -9.055.226Pazarlama Giderleri19 -31.733.294 -45.634.884Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -2.546.500 -1.593.281Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 37.302.652 26.083.134Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -32.855.620 -23.796.184Diğer Kazançlar (Kayıplar)-2.213.521 576.803ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.461.627 21.391.970Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 8.321.839 159.195FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.783.466 21.551.165Finansman Gelirleri22 903.376 786.946Finansman Giderleri22 -19.788.097 -19.904.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.898.745 2.433.207Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -2.884.907 2.602.357Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -2.884.907 2.602.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.013.838 5.035.564DÖNEM KARI (ZARARI)10.013.838 5.035.564Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.013.838 5.035.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.178.645 47.101.037Dönem Karı (Zararı)24 10.013.838 5.035.564Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 10.013.838 5.035.564Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.209.238 34.308.652Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 13.997.480 12.180.944Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.505.940 503.302Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.213.521 -576.803Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.292.419 1.080.105Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.087.180 4.195.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,16 6.595.540 3.874.797Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -508.360 320.965Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.831.359 13.261.759Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20,22 -960.318 -820.047Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 9.791.677 14.081.806Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.967.156 6.959.592Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.683.700 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.683.700 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.884.907 -2.602.357Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler10.2 1.760.049 927.341Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.321.839 -159.195Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16,18 -8.321.839 -159.195Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.819.294 -958.496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.700.999 12.572.302Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)25.451.458Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler61.675.372 -1.114.755Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.091.076 -21.971.853Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.289.980 -1.086.501Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.889.618 7.937.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.243.602 1.332.096Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.488.961 -1.843.880İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.488.961 -1.843.880Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.683.700 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.605.130 3.868.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.924.075 51.916.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.858.364 -4.650.285Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 112.934 -165.196YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.718.769 -11.176.141Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.139.272 649.341Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.139.272 649.341Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.077.961 -12.154.369Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -19.199.994 -2.789.671Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.877.967 -9.364.698Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri10.2 219.920 328.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.639.427 -41.146.648Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri266.111.916 452.591.636Kredilerden Nakit Girişleri12 266.111.916 447.225.218Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri12 0 5.366.418Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-243.167.899 -473.306.035Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -237.801.481 -473.306.035Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları12 -5.366.418Ödenen Temettüler12 -608.302 -5.832.000Ödenen Faiz12 -9.599.664 -15.387.195Alınan Faiz22 903.376 786.946YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.099.303 -5.221.752Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.848.315 400.356NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.947.618 -4.821.396DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.760.641 16.582.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.708.259 11.760.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 68.708.259 11.760.641Ticari Alacaklar6 37.483.610 100.545.421İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar37.483.610 100.545.421Diğer Alacaklar7 1.556.515 1.499.253İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.556.515 1.499.253Stoklar8 108.997.736 111.261.436Peşin Ödenmiş Giderler9 2.726.618 4.049.941Diğer Dönen Varlıklar16 9.116.221 11.856.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 9.116.221 11.856.472ARA TOPLAM228.588.959 240.973.164TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR228.588.959 240.973.164DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 54.095.150 42.718.297Kullanım Hakkı Varlıkları10,1 5.682.323 4.499.628Maddi Olmayan Duran Varlıklar10,2 23.098.402 22.364.418Peşin Ödenmiş Giderler9 43.143 9.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 43.143 9.800Ertelenmiş Vergi Varlığı23 12.443.633 15.362.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR95.362.651 84.954.682TOPLAM VARLIKLAR323.951.610 325.927.846KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 98.246.321 115.626.195İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 24.344.671 22.788.260Banka Kredileri5,12 16.768.933 22.788.260Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 7.575.738 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.901.650 92.837.935Banka Kredileri5,12 72.271.934 86.349.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.629.716 1.121.749Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 0 5.366.418Ticari Borçlar6 37.114.827 87.004.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 37.114.827 87.004.445Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.908.394 6.151.996Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 4.177.473 2.640.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 4.177.473 2.640.328Kısa Vadeli Karşılıklar16 5.774.914 3.928.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 5.312.130 2.957.797Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 462.784 971.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 321.669 253.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 321.669 253.684ARA TOPLAM148.543.598 215.605.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.543.598 215.605.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 55.030.801 3.211.546İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 40.956.234 0Banka Kredileri5 13.374.533 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 27.581.701 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 14.074.567 3.211.546Banka Kredileri5,12 10.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 4.074.567 3.211.546Uzun Vadeli Karşılıklar15 21.309.022 19.096.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 21.309.022 19.096.173TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.339.823 22.307.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER224.883.421 237.913.308ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.068.189 88.014.538Ödenmiş Sermaye17 29.160.000 29.160.000Sermaye Düzeltme Farkları17 30.657.866 30.657.866Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.957 92.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -5.805.532 -5.941.527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 3.858.832 2.346.712Yabancı Para Çevrim Farkları17 3.858.832 2.346.712Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 28.487.872 26.662.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.602.356 0Net Dönem Karı veya Zararı24 10.013.838 5.035.564TOPLAM ÖZKAYNAKLAR99.068.189 88.014.538TOPLAM KAYNAKLAR323.951.610 325.927.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1 4.684.417 17.577.017 -22.261.434 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.951.614 364.842 5.035.564 3.448.792 3.448.792Dönem Karı (Zararı)5.035.564 5.035.564 5.035.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.951.614 364.842 -1.586.772 -1.586.772Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları1 -5.832.000 -5.832.000 -5.832.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 0 5.035.564 88.014.538 88.014.538Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1 1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.995 1.512.120 10.013.838 11.661.953 11.661.953Dönem Karı (Zararı)10.013.838 10.013.838 10.013.838Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)135.995 1.512.120 1.648.115 1.648.115Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları1 -608.302 -608.302 -608.302Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.013.838 5.035.564DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar135.995 -1.951.614Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 169.994 -2.439.518Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.999 487.904Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -33.999 487.904Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.512.120 364.842Yabancı Para Çevrim Farkları17 1.512.120 364.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.648.115 -1.586.772TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.661.953 3.448.792Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.661.953 3.448.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914974BIST