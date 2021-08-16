***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 100.002.975 168.572.144 48.070.953 46.697.728Satışların Maliyeti18 -94.716.188 -132.183.996 -45.361.226 -36.719.624TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.286.787 36.388.148 2.709.727 9.978.104BRÜT KAR (ZARAR)5.286.787 36.388.148 2.709.727 9.978.104Genel Yönetim Giderleri19 -6.147.050 -4.850.923 -3.163.072 -2.064.525Pazarlama Giderleri19 -9.440.115 -17.290.680 -4.836.053 -4.962.731Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.278.452 -1.410.933 -675.681 -815.581Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 7.682.673 17.726.386 2.673.264 9.640.348Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -13.603.465 -16.873.947 -7.861.099 -7.953.030Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.210.256 -1.673.355 1.536.761 -1.523.389ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.289.366 12.014.696 -9.616.153 2.299.196Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.313.305 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-14.976.061 12.014.696 -9.616.153 2.299.196Finansman Giderleri22 -1.601.004 -8.059.973 821.121 -4.452.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.577.065 3.954.723 -8.795.032 -2.153.706Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 4.045.720 -239.728 2.556.650 -173.346Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 4.045.720 -239.728 2.556.650 -173.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.531.345 3.714.995 -6.238.382 -2.327.052DÖNEM KARI (ZARARI)-12.531.345 3.714.995 -6.238.382 -2.327.052Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-12.531.345 3.714.995 -6.238.382 -2.327.052Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.270.507 24.237.966Dönem Karı (Zararı)-12.531.345 3.714.995Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-12.531.345 3.714.995Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.796.834 20.369.866Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 7.669.797 6.114.171Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-112.349 1.870.469Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.210.257 1.673.355Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.097.908 197.114Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.246.209 2.397.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,16 3.430.283 2.869.006Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 815.926 -471.732Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler20,22 -894.234 -193.546Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler22 3.847.584 3.224.026Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler508.310 2.405.015Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 508.310 2.405.015Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17.085.803 5.539.706Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -137.700Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -137.700Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -4.045.720 239.728Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler10 725.280 679.129Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.313.305 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16,18 -1.313.305 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler79.459 -1.768.406İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.271.225 348.517Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.074.760 20.105.973Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler18.197.699 -11.015.726Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)472.388 1.173.727Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.953.221 -12.992.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.953.221 -12.992.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.858.904 2.968.109Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.114.985 -2.642.710İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.114.985 -2.642.710Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 259.232Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.655.230 2.492.135İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.536.714 24.433.378Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 71.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.569.652 -944.907Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -4.959 178.434Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 4.308.404 499.346YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.758.336 -9.464.939Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri707.524 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri707.524 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.538.822 -9.560.910Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.579.653 -6.164.037Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.959.169 -3.396.873Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri10 72.962 95.971FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.329.152 -9.851.005Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.838.000 178.968.305Kredilerden Nakit Girişleri12 20.838.000 178.968.305Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.375.243 -180.938.107Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -57.375.243 -175.571.689Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları12 0 -5.366.418Ödenen Temettüler12 -24.000.000 -608.302Ödenen Faiz-4.686.143 -7.394.732Alınan Faiz894.234 121.831YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.816.981 4.922.022Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.018.984 516.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.797.997 5.438.269DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.708.259 11.760.641DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.910.262 17.198.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.910.262 68.708.259Ticari Alacaklar6 41.505.815 37.483.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 41.505.815 37.483.610Diğer Alacaklar7 1.530.623 1.556.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.530.623 1.556.515Stoklar8 89.702.129 108.997.736Peşin Ödenmiş Giderler9 2.030.728 2.726.618Diğer Dönen Varlıklar16 7.902.077 9.116.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 7.902.077 9.116.221ARA TOPLAM175.581.634 228.588.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR175.581.634 228.588.959DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 52.130.298 54.095.150Kullanım Hakkı Varlıkları10,1 5.049.780 5.682.323Maddi Olmayan Duran Varlıklar10,2 22.056.409 23.098.402Peşin Ödenmiş Giderler9 266.645 43.143İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 266.645 43.143Ertelenmiş Vergi Varlığı23 17.153.856 12.443.633TOPLAM DURAN VARLIKLAR96.656.988 95.362.651TOPLAM VARLIKLAR272.238.622 323.951.610KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 93.843.049 98.246.321İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 25.063.134 24.344.671Banka Kredileri5,12 17.157.377 16.768.933Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 7.905.757 7.575.738İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar68.779.915 73.901.650Banka Kredileri5,12 67.056.588 72.271.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.723.327 1.629.716Ticari Borçlar6 23.161.606 37.114.827İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 23.161.606 37.114.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.419.150 2.908.394Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 6.307.853 4.177.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 6.307.853 4.177.473Kısa Vadeli Karşılıklar16 15.584.808 5.774.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 13.859.363 5.312.130Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.725.445 462.784Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 394.824 321.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 394.824 321.669ARA TOPLAM143.711.290 148.543.598TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.711.290 148.543.598UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 42.551.668 55.030.801İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 28.695.725 40.956.234Banka Kredileri5 5.111.589 13.374.533Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 23.584.136 27.581.701İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 13.855.943 14.074.567Banka Kredileri5,12 10.391.606 10.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 3.464.337 4.074.567Uzun Vadeli Karşılıklar15 24.859.713 21.309.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 24.859.713 21.309.022TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.411.381 76.339.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER211.122.671 224.883.421ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.115.951 99.068.189Ödenmiş Sermaye17 29.160.000 29.160.000Sermaye Düzeltme Farkları17 30.657.866 30.657.866Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.957 92.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -8.030.174 -5.805.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 4.662.581 3.858.832Yabancı Para Çevrim Farkları17 4.662.581 3.858.832Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 16.326.616 28.487.872Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları777.450 2.602.356Net Dönem Karı veya Zararı-12.531.345 10.013.838TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.115.951 99.068.189TOPLAM KAYNAKLAR272.238.622 323.951.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-398.150 485.290 3.714.995 3.802.135 3.802.135Dönem Karı (Zararı)3.714.995 3.714.995 3.714.995Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-398.150 485.290 87.140 87.140Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-608.302 -608.302 -608.302Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-430.884 -430.884 -430.884Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -6.339.677 2.832.002 -430.884 28.487.872 2.602.356 3.714.995 90.777.487 90.777.487Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.013.838 -10.013.838 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.224.642 803.749 -12.531.345 -13.952.238 -13.952.238Dönem Karı (Zararı)-12.531.345 -12.531.345 -12.531.345Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.224.642 803.749 -1.420.893 -1.420.893Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-12.161.256 -11.838.744 -24.000.000 -24.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -8.030.174 4.662.581 16.326.616 777.450 -12.531.345 61.115.951 61.115.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-12.531.345 3.714.995 -6.238.382 -2.327.052DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.224.642 -398.150 -1.555.341 21.088Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -2.889.145 -497.687 -2.019.923 26.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler664.503 99.537 464.582 -5.272Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 664.503 99.537 464.582 -5.272Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar803.749 54.406 170.035 26.549Yabancı Para Çevrim Farkları23 803.749 485.290 170.035 457.433Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-552.416 -552.416Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-552.416 -552.416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 121.532 0 121.532Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 121.532 121.532DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.420.893 -343.744 -1.385.306 47.637TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.952.238 3.371.251 -7.623.688 -2.279.415Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-13.952.238 3.371.251 -7.623.688 -2.279.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958434BIST