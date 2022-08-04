***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 478.201.904 100.002.975 252.496.854 48.070.953Satışların Maliyeti18 -278.571.528 -94.716.188 -149.472.579 -45.361.226TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)199.630.376 5.286.787 103.024.275 2.709.727BRÜT KAR (ZARAR)199.630.376 5.286.787 103.024.275 2.709.727Genel Yönetim Giderleri19 -17.018.782 -6.147.050 -10.445.889 -3.163.072Pazarlama Giderleri19 -33.990.215 -9.440.115 -20.972.458 -4.836.053Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.957.000 -1.278.452 -850.000 -675.681Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 38.912.301 7.682.673 29.267.431 2.673.264Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -29.409.127 -13.603.465 -19.945.618 -7.861.099Diğer Kazançlar (Kayıplar)-431.367 1.210.256 -834.728 1.536.761ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)155.736.186 -16.289.366 79.243.013 -9.616.153Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 550.164 1.313.305 509.311 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)156.286.350 -14.976.061 79.752.324 -9.616.153Finansman Giderleri22 -7.002.495 -1.601.004 -1.308.562 821.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)149.283.855 -16.577.065 78.443.762 -8.795.032Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -32.645.949 4.045.720 -16.643.680 2.556.650Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -31.329.565 0 -16.694.981 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -1.316.384 4.045.720 51.301 2.556.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.637.906 -12.531.345 61.800.082 -6.238.382DÖNEM KARI (ZARARI)116.637.906 -12.531.345 61.800.082 -6.238.382Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları116.637.906 -12.531.345 61.800.082 -6.238.382Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 0,04000000 -0,00430000 0,02120000 -0,00210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞ 18.605.851 4.246.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,16 18.654.347 3.430.283Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -48.496 815.926Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-3.338.996 -894.234Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler22 7.066.747 4.355.894Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.775.561 15.608.216Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 32.645.949 -4.045.720Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler10.2 140.347 725.280Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 0 -1.313.305Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 0 -1.313.305Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-260.659 79.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.570.183 14.579.629Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.024.926 -2.766.356Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-127.445.706 18.197.699Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.433.952 472.388Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler134.744.481 -13.953.221Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.424.834 8.858.904Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-885.188 1.114.985Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15.329.953 2.655.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler720.321Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artı 0 707.524Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 707.524Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.857.557 -3.639.518Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -630.507 -1.564.975Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10.2 -4.227.050 -2.074.543Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 72.962Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-30.580 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.890.234 -62.750.869Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 197.110.337 20.838.000Kredilerden Nakit Girişleri12 197.110.337 20.838.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -162.092.063 -55.796.960Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -162.092.063 -55.796.960Ödenen Temettüler-24.500.000 -24.000.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-5.967.036 -4.686.143Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri3.338.996 894.234YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.767.745 -38.816.981Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.439.091 3.018.984NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)137.206.836 -35.797.997DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.809.211 68.708.259DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.016.047 32.910.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 159.016.047 21.809.211Finansal Yatırımlar30.580 0Ticari Alacaklar6 165.143.389 100.853.547İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 165.143.389 100.853.547Diğer Alacaklar7 2.802.456 1.251.212İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.802.456 1.251.212Stoklar8 276.534.508 150.811.947Peşin Ödenmiş Giderler9 10.262.479 8.903.939Diğer Dönen Varlıklar16 9.040.899 8.326.936İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 9.040.899 8.326.936ARA TOPLAM622.830.358 291.956.792TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR622.830.358 291.956.792DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 45.148.842 48.278.171Kullanım Hakkı Varlıkları10.1 3.935.314 4.406.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.2 24.367.335 22.899.523Peşin Ödenmiş Giderler9 100.352 24.940İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 100.352 24.940Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar23 26.895.761 24.290.759TOPLAM DURAN VARLIKLAR100.447.604 99.899.626TOPLAM VARLIKLAR723.277.962 391.856.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 130.090.075 115.922.267İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 20.248.722Banka Kredileri5,12 0 11.991.532Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 8.257.190İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar130.090.075 95.673.545Banka Kredileri12 119.042.138 93.715.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.332.027 1.958.267Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 8.715.910 0Ticari Borçlar6 216.644.819 83.611.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16 1.928.731 1.977.227Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.077.142 356.821İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.077.142 356.821ARA TOPLAM427.395.136 228.855.033TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER427.395.136 228.855.033UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 64.901.474 33.298.627İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 0 21.543.904Banka Kredileri5 0 2.085.674Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 0 19.458.230İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 64.901.474 11.754.723Banka Kredileri12 48.181.818 9.249.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.737.791 2.504.793Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar12 14.981.865 0Uzun Vadeli Karşılıklar15 52.577.061 29.312.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 52.577.061 29.312.812TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.478.535 62.611.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER544.873.671 291.466.472ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.404.291 100.389.946Ödenmiş Sermaye17 29.160.000 29.160.000Sermaye Düzeltme Farkları17 30.657.866 30.657.866Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.957 92.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -27.860.871 -12.175.329Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 10.714.916 9.152.935Yabancı Para Çevrim Farkları17 10.714.916 9.152.935Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 19.001.517 16.326.616Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları0 777.450Net Dönem Karı veya Zararı24 116.637.906 26.397.451TOPLAM ÖZKAYNAKLAR178.404.291 100.389.946TOPLAM KAYNAKLAR723.277.962 391.856.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189Transferler10.013.838 -10.013.838 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.224.642 803.749 -12.531.345 -13.952.238 -13.952.238Dönem Karı (Zararı)-12.531.345 -12.531.345 -12.531.345Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.224.642 803.749 -1.420.893 -1.420.893Kar Payları-12.161.256 -11.838.744 -24.000.000 -24.000.000Dönem Sonu Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -8.030.174 4.662.581 16.326.616 777.450 -12.531.345 61.115.951 61.115.951Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -12.175.329 9.152.935 16.326.616 777.450 26.397.451 100.389.946 100.389.946Transferler26.397.451 -26.397.451 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.685.542 1.561.981 116.637.906 102.514.345 102.514.345Dönem Karı (Zararı)116.637.906 116.637.906 116.637.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.685.542 1.561.981Kar Payları2.674.901 -27.174.901 -24.500.000 -24.500.000Dönem Sonu Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -27.860.871 10.714.916 19.001.517 0 116.637.906 178.404.291 178.404.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)116.637.906 -12.531.345 61.800.082 -6.238.382DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.685.542 -2.224.642 -8.883.846 -1.555.341Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -19.606.928 -2.889.145 -11.104.807 -2.019.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.921.386 664.503 2.220.961 464.582Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 3.921.386 664.503 2.220.961 464.582Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.561.981 803.749 620.901 170.035Yabancı Para Çevrim Farkları1.561.981 803.749 620.901 170.035Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)17 1.561.981 803.749 620.901 170.035DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.123.561 -1.420.893 -8.262.945 -1.385.306TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.514.345 -13.952.238 53.537.137 -7.623.688Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları102.514.345 -13.952.238 53.537.137 -7.623.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052057BIST