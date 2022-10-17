***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 1 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 3 Kasım 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek- - -3. Çeyrek01/01/2022 30/09/2022 03/11/2022Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072548BIST