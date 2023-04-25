***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01 Ocak 2023 - 31 Mart 2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4 Mayıs 2023 tarihinde Kamuya açıklanması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2023 31/03/2023 04/05/20232. Çeyrek- - -3. Çeyrek- - -Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140973BIST