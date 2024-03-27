***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaEnflasyon Muhasebesi çalışmalarının öngörülenden uzun süreceği anlaşıldığından önceki duyurumuzla 28 Mart 2024 olarak açıklanan Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, enflasyon muhasebe uygulamasına geçiş döneminde tanınan ek süreler doğrultusunda, 18 Nisan 2024 tarihinde Kamuya açıklanması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek- - -3. Çeyrek- - -Yıllık01/01/2023 31/12/2023 18/04/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263397BIST