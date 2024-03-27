***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
27.03.2024 18:31
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Enflasyon Muhasebesi çalışmalarının öngörülenden uzun süreceği anlaşıldığından önceki duyurumuzla 28 Mart 2024 olarak açıklanan Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, enflasyon muhasebe uygulamasına geçiş döneminde tanınan ek süreler doğrultusunda, 18 Nisan 2024 tarihinde Kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
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2. Çeyrek
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3. Çeyrek
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Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 18/04/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263397
BIST