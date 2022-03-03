***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
03.03.2022 18:14
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Şubat 2022 tarihli ve 1177 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" hususunda, 2022 yılına dair finansal iş sonuçları beklentilerinin ve yatırım planlamalarının, mücbir sebep etkisinin de dahil edilerek ekteki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006974
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0525
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05875,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,28
|Açılış
|: 875,55
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BUCIM
|2,02
|6.027.730
|% 13,48
|
|ASUZU
|45,12
|44.897.975
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.153.451.341
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|516.376.498
|% 9,96
|
|KZBGY
|44,10
|13.277.440
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.092.748
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.487.149
|% -9,88
|
|SANEL
|9,12
|10.835.286
|% -8,16
|
|KONKA
|10,35
|147.737.731
|% -6,59
|
|KRDMD
|13,61
|4.496.767.883
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|3.522.854.892
|% -0,15
|
|EREGL
|35,34
|3.505.389.994
|% 2,49
|
|ASELS
|23,82
|2.123.391.264
|% 3,75
|
|GARAN
|11,78
|1.800.696.777
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,61
|4.496.767.883
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|790.814.414
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.335.916.555
|% 3,40
|
|GARAN
|11,78
|1.800.696.777
|% 1,38
|
|DOHOL
|2,65
|361.997.650
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1006
|14,1218
|% 0,23
|
|Euro
|15,6081
|15,6710
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,7778
|18,8720
|% -0,23
|
|Frank
|15,2911
|15,3833
|% 0,29
|
|Riyal
|3,7459
|3,7647
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,77
|
|Altın Gr.
|874
|874
|1,95
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
-
17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY