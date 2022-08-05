***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar3 Mart 2022 tarihinde Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli kararına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler kapsamında Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal beklentileri kamuoyu ile paylaşılmıştı.Aynı tebliğde yer aldığı üzere kamuoyu ile paylaşılmış finansal beklentilerdeki önemli değişikliğin açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda öngörülerimiz ekteki şekilde revize edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052105BIST