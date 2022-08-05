***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
05.08.2022 08:00
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
3 Mart 2022 tarihinde Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli kararına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler kapsamında Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal beklentileri kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Aynı tebliğde yer aldığı üzere kamuoyu ile paylaşılmış finansal beklentilerdeki önemli değişikliğin açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda öngörülerimiz ekteki şekilde revize edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052105
BIST
10:052.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.729
10:0517,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0614
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9709
En Düşük
17,8915
10:0518,3992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:051.034,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.034,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:05
|OBASE
|13,97
|2.055.238
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|6.962.180
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|25.832.895
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,06
|65.354.137
|% 9,69
|
|YEOTK
|26,02
|37.372.996
|% 7,97
|
|SNGYO
|4,49
|4.647.168
|% -9,84
|
|ASUZU
|311,10
|4.062.277
|% -5,73
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|KZBGY
|44,62
|2.028.231
|% -4,21
|
|TMSN
|57,20
|5.813.732
|% -3,78
|
|THYAO
|55,45
|213.239.216
|% 0,27
|
|HEKTS
|39,28
|120.114.054
|% 2,72
|
|SISE
|23,90
|116.541.507
|% 0,59
|
|KRDMD
|11,11
|102.658.832
|% -1,59
|
|TSKB
|3,09
|91.914.878
|% -0,64
|
|TSKB
|3,09
|91.914.878
|% -0,64
|
|SKBNK
|2,05
|53.110.269
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,53
|25.187.854
|% 2,68
|
|YKBNK
|5,06
|71.891.754
|% 0,00
|
|ODAS
|4,16
|46.107.190
|% 0,97
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9709
|% 0,34
|
|Euro
|18,3853
|18,3992
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,7842
|21,8935
|% 0,30
|
|Frank
|18,6978
|18,8104
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|0,67
|