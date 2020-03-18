***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2020 15:31
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.03.2020
Genel Kurul Tarihi 14.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması
11 - Yeni Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve görev süresinin tespiti
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretinin belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince 14 Nisan 2020 Salı günü saat 14.00 'de yapılacak olan
Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.yunsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "Genel Kurul Toplantıları" bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830389
BIST