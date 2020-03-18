***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme DökümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.03.2020Genel Kurul Tarihi 14.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Denetçinin seçimi8 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi9 - Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması11 - Yeni Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve görev süresinin tespiti12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretinin belirlenmesi13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2019.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince 14 Nisan 2020 Salı günü saat 14.00 'de yapılacak olanOlağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.yunsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "Genel Kurul Toplantıları" bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830389BIST