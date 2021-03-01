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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2021 17:57



***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No: 109A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2020.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 29 Mart 2021 Pazartesi günü, saat 14:30'da İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No:109A adresindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul 2. kat 4 ve 5 numaralı salonlarında bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913970


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Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,59 26,61 0,06  
Gümüş Gr. 6,23 6,23 -0,11  
B. Petrol 63,42 63,42 -1,01  
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