***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Tarihi 28.04.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levazım, Koru Sokak Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Hotel Raffles İstanbul Melissa SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre için yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusunun görüşülerek karara bağlanması7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - "Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Beyaz Yaka Çalışanlar için Ücret Politikası"nın onayı,10 - Denetçinin seçimi,11 - Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,12 - Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRI GÜNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte pdf olarak verilmektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.05.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN_K.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Esas Sözleşme 6. madde tadil metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar28 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 17 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 17 Mayıs 2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152181BIST