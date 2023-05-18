Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.05.2023 09:40
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Tarihi 28.04.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levazım, Koru Sokak Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Hotel Raffles İstanbul Melissa Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre için yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - "Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Beyaz Yaka Çalışanlar için Ücret Politikası"nın onayı,
10 - Denetçinin seçimi,
11 - Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
12 - Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRI GÜNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte pdf olarak verilmektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN_K.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Esas Sözleşme 6. madde tadil metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
28 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 17 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 17 Mayıs 2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152181


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:354.648
Değişim :  -0,29% |  -13,36
Açılış :  4.682  
Önceki Kapanış :  4.662  
En Yüksek
4.700 En Düşük
4.630
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 86,35 883.015 % 10,00  
DOBUR 35,32 5.063.970 % 9,96  
PSDTC 27,86 11.177.530 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.177.530 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.177.530 % 9,94  
daha fazla
11:33 Alış Satış %  
Dolar 19,7811 19,7923 % 0,18  
Euro 21,4028 21,4410 % -0,02  
Sterlin 24,5407 24,6638 % -0,20  
Frank 21,8903 22,0221 % -0,03  
Riyal 5,2600 5,2864 % 0,17  
daha fazla
11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.975 -6,84  
Altın Gr. 1.255 1.256 -3,18  
Cumhuriyet 9.056 9.193 -38,00  
Tam 9.017 9.252 -59,59  
Yarım 4.434 4.562 -23,00  
Çeyrek 2.210 2.274 -12,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,48 -0,28  
Gümüş Gr. 14,91 14,93 -0,17  
B. Petrol 76,61 76,61 -0,35  
Seans Raporu 11:33
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru