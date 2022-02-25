***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 09:45
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
IV.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemini kapsayan gelir tablosu ekteki şekilde geçici vergi beyannamesi ile birlikte vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004343
BIST
12:111.888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 36,76
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
12:1114,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:1115,7426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1029
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:11863,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,04
|Açılış
|: 863,34
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:11
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.312.743
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,01
|16.738.886
|% 8,79
|
|CEOEM
|13,42
|16.517.723
|% 8,75
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|KLGYO
|0,86
|38.610.975
|% -6,52
|
|THYAO
|25,44
|2.440.301.904
|% 0,63
|
|EREGL
|29,86
|968.263.883
|% 2,68
|
|GARAN
|11,21
|542.313.773
|% 1,82
|
|ASELS
|20,20
|488.513.194
|% 6,88
|
|KRDMD
|10,91
|441.445.708
|% 3,41
|
|EKGYO
|1,99
|239.121.262
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|366.430.288
|% 1,42
|
|THYAO
|25,44
|2.440.301.904
|% 0,63
|
|HUNER
|2,80
|244.436.470
|% 5,26
|
|GARAN
|11,21
|542.313.773
|% 1,82
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0360
|14,0482
|% 0,18
|
|Euro
|15,6982
|15,7426
|% -0,65
|
|Sterlin
|18,7315
|18,8254
|% 0,10
|
|Frank
|15,1072
|15,1982
|% 0,11
|
|Riyal
|3,7310
|3,7497
|% 0,17
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|13,98
|
|Altın Gr.
|864
|864
|8,63
|
|Cumhuriyet
|5.794
|5.881
|-289,00
|
|Tam
|5.763
|5.909
|-297,37
|
|Yarım
|2.785
|2.858
|-143,85
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|-71,92
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,09
|
|B. Petrol
|96,82
|96,82
|1,40
|