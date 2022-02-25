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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

25.02.2022 09:45
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
IV.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar

   Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemini kapsayan gelir tablosu ekteki şekilde geçici vergi beyannamesi ile birlikte vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004343


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Tam 5.763 5.909 -297,37  
Yarım 2.785 2.858 -143,85  
Çeyrek 1.397 1.429 -71,92  
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