***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14 Nisan 2022 tarihli ve 3 numaralı "Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetimi ve Temsili ile Yetkilerin Devrine İlişkin İç Yönerge" 27 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup 5 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. İç Yönerge ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026671BIST