***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKumaş Alımıİhaleyi Açan TarafMilli Savunma Bakanlığı Kara Dikimeviİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi28/02/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih28/02/2023İhale Sonucuİhale Komisyonu Başkanlığı'nın kesinleşen alım kararının bildirilmesiİhale Bedeli126.049.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar01.03.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla paylaştığımız Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Kumaş Alım' ihalesi ile ilgili olarak, İhale Komisyonu Başkanlığı'nın şirketimizden kumaş alım kararı e-kap üzerinden tarafımıza tebliğ edilerek kesinleşmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124824BIST