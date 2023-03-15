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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.03.2023 08:36
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Kumaş Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Milli Savunma Bakanlığı Kara Dikimevi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
28/02/2023
İhale Sonucu
İhale Komisyonu Başkanlığı'nın kesinleşen alım kararının bildirilmesi
İhale Bedeli
126.049.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

01.03.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla paylaştığımız Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Kumaş Alım' ihalesi ile ilgili olarak, İhale Komisyonu Başkanlığı'nın şirketimizden kumaş alım kararı e-kap üzerinden tarafımıza tebliğ edilerek kesinleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124824


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EMKEL 12,39 257.945.290 % 9,94  
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