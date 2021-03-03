***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul'a sunulmak üzere 2020 Yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)YUNSA, TRAYUNSA91B5 Peşin 0,8230452 82,30452 15 0,6995884 69,95884Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)YUNSA, TRAYUNSA91B5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihli toplantısındaSPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2020 yılına ait 12.898.745 TL tutarındaki Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 30. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 10.0labilir Dönem Karından, 1.824.906 TL'lik kısmının Geçmiş Yıl Karından, 11.230.753 TL'lik kısmının Özel Fonlardan, 930.503 TL'lik kısmının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,Böylelikle 2020 yılı kârından, 29.160.000,00.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 82,30 (Brüt), % 69,96 (Net) oranında toplam 24.000.000,00.-TL kâr payının, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun, 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 29.160.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.678.392Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 12.898.745 52.563.5744. Vergiler ( - ) 2.884.9075. Net Dönem Kârı 10.013.838 52.563.5746. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.013.838 52.563.574Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.013.83811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 500.691,9* Nakit 500.691,9* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 23.499.308,116. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.349.930,8117. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 42.549.73620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 16.336.092,81 16.336.092,81Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 20.400.000 203,72 0,6996 69,96TOPLAM 20.400.000 203,72 0,6996 69,96Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914982BIST